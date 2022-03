In perioada in care toata lumea se ocupa de curatenia de primavara, pe Muntele Tampa au aparut numeroase deseuri. Rangerul Viorel Mihai si voluntarii au pornit in weekend pe munte, cu manusi si saci, si au strans toate resturile aruncate de turisti. Rangerul Muntelui Tampa avertizeaza ca persoanele care nu respecta muntele si arunca lucrurile de care nu mai au nevoie vor fi sanctionate fara exceptie."Aceste deseuri nu trebuie ... citeste toata stirea