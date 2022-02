Posta Romana a anuntat, vineri, ca va pune la dispozitia Prefecturilor spatiile de cazare de care dispune in reteaua proprie, pentru gazduirea cetatenilor refugiati din Ucraina.Compania spune dispune la nivelul retelei oficiilor postale de un total de 23 unitati de cazare, care sunt dedicate circuitului intern al angajatilor, in 18 de judete. In cadrul acestor locatii, numarul de paturi existent in acest circuit ... citeste toata stirea