Ucraina urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul la 25 decembrie, si nu la 7 ianuarie, ca pana acum, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat o lege in acest sens, ultima dintr-o serie de masuri adoptate de Kiev in ultima vreme pentru a se distanta de Moscova, relateaza AFP. "Poporul ucrainean a fost mult timp supus ideologiei ruse in aproape domeniile vietii, inclusiv in calendarul iulian si sarbatorirea Craciunului la 7 ianuarie", se arata in preambulul legii, adoptata de ... citeste toata stirea