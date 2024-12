Se strange latul in jurul lui Georgescu

Foto: Alaturi de Calin Georgescu, cu insemnul legionar in pieptEugen Sechila, bodyguardul lui Calin Georgescu, a fost ridicat joi, 12 decembrie, fiind oprit de ofiterii de la Crima Organizata, in zona localitatii Otopeni. Politistii i-au perchezitionat masina, apoi l-au dus la audieri. Potrivit unor surse, anchetatorii au primit informatii ca Sechila ar fi vrut sa plece din tara, in Africa.Sechila este vizat intr-un dosar privind promovarea de simboluri ... citește toată știrea