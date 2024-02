Seful Armatei socheaza din nou

Seful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghita Vlad, a afirmat, marti, 13 februarie, ca militarii nu au legislatia necesara pentru a dobori dronele de atac care ar mai intra in spatiul aerian al Romaniei, asa cum s-a intamplat anul trecut. "In momentul de fata, Armata Romaniei nu poate sa duca operatii de lupta pe timp de pace. Trebuie data o stare exceptionala, stare de asediu sau stare de razboi. Armata Romaniei nu poate sa opereze sistemele de armament in afara obiectivelor militare ... citește toată știrea