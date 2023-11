Ursus Breweries, cel mai mare jucator de pe piata berii, a inaugurat in fabrica din Brasov o noua linie de imbuteliere, precum si noi depozite, laboratoare si spatii de birouri, care vor contribui la optimizarea capacitatii operationale, ca parte a unei investitii strategice de 50 de milioane de euro incepute in 2020.Noua linie a fost inaugurata oficial pe data de 26 octombrie, cu ocazia primei vizite in Romania a presedintelui si directorului general al Asahi Group Holdings, Ltd., domnul ... citeste toata stirea