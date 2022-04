Senat: Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, cele platite se restituie

Zeci de mii de romani au fost amendati pentru ca nu stiau ca trebuie sa completeze PLF la intrarea in tara.Amenzile contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, a decis, luni, plenul Senatului prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri legislative initiate de un grup de parlamentari PSD."Se anuleaza amenzile contraventionale aplicate in baza art. 4 alin. (1) din OUG 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania, ... citeste toata stirea