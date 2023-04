Primaria a prezentat joi, 27 aprilie, bilantul sezonului de schi 2022 - 2023 din Poiana Brasov. Astfel, pe domeniul schiabil s-a schiat in conditii bune timp de 86 de zile, partiile fiind deschise in 28 ianuarie si inchise oficial in 23 ianuarie. Comparativ, in sezonul de schi 2021 - 2022 s-a putut schia timp de 122 de zile. In ceea ce priveste numarul de treceri prin turnichetele instalatiilor de transport pe cablu, in sezonul 2021 - 20122 au fost inregistrate 2.000.000, iar in sezonul 2022 - ... citeste toata stirea