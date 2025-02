Sfantul Haralambie - Viata, Martiriul si Moastele Marelui Mucenic, praznuit in 10 februarie

Sfantul Haralambie este unul dintre cei mai importanti mucenici ai crestinismului ortodox si este considerat cel mai batran martir praznuit de Biserica Ortodoxa. A trait in secolul al II-lea si a fost episcop al cetatii Magnezia din Asia Mica (in Turcia de astazi). Sfantul Haralambie este cinstit in fiecare an pe 10 februarie.Viata si martiriul Sfantului HaralambieIn timpul domniei imparatului Septimiu Sever (193-211), crestinii au fost supusi unei prigoane intense. Episcopul Haralambie, ... citește toată știrea