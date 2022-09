Shimbarile unui Regat Unit, condus acum de un Rege. Regele Charles al III-lea

Marea Britanie se va confrunta cu schimbari de ordin tehnic, dupa ce Elisabeta a II-a a murit, iar acum, Regatul Unit are un Rege pe Charles, relateaza Reuters.Imnul nationalCuvintele imnului national britanic, care in forma sa actuala dateaza din secolul al XVIII-lea, se vor schimba din "God Save the Queen" in "God Save the King".De obicei se canta doar prima strofa si acesta va fi acum: "God save our gracious King! Long live our noble King! God save the King! Send him victorious, Happy ... citeste toata stirea