Brasoveanul Dumitru-Dorin Prunariu, primul si pana in prezent singurul cosmonaut al Romaniei care a zburat in spatiul cosmic, a primit din partea Consiliului Judetean Brasov titlul de "Cetatean de Onoare al Judetului Brasov", in cadrul ceremoniilor prilejuite de inaugurarea Aeroportului International Brasov-Ghimbav.Zborul cosmic din 1981 al cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, care a durat sapte zile, 20 de ore si 42 de minut, a insemnat si continua sa fie o piatra de hotar pentru Romania si ... citeste toata stirea