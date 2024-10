"Silvia", de doua ori, la sfarsitul acestei saptamani, pe scena Operei Brasov

Pret bilete: 30 leiBiletele pentru repetitia generala cu public se pot achizitiona atat online, de pe site-ul www.bilet.ro, cat si de la sediul Operei Brasov din str. Bisericii Romane nr. 51. Program Casierie: Luni - Vineri 10 - 17 si cu o ora inainte de inceperea spectacolului (in cazul in care raman bilete disponibile).Sambata, 5 octombrie 2024, de la ora 18.30, in Sala Operei, va asteptam la spectacolul cu opereta "Silvia" de E. Kalman, o indragita lucrare a genului.Premiera mondiala a ... citește toată știrea