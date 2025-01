Simbolistica ornamentelor de pe coiful de aur furat in Olanda

Bucati inestimabile din istoria tarii noastre au fost furate in Olanda. Sambata, 25 ianuarie, hotii au pus mana pe vestitul Coif de aur de la Cotofenesti si trei bratari dacice de la Sarmizegetusa Regia, reunite intr-o expozitie despre tezaurul dacic si expuse din 7 iulie 2024 la Muzeul Drents din Assen. In doua minute, hotii au provocat o explozie, au patruns in muzeu si au plecat cu prada. Bratarile dacice faceau parte din setul de 13 bratari vandute pe piata neagra in anii '90 si recuperate ... citește toată știrea