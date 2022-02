Simon Maurer, investitorul din Brasov, se anunta noul patron din Liga 1

Omul de afaceri brasovean Simon Maurer (55 de ani), dezvoltatorul complexului rezidential Avantgarden din Brasov, se afla in discutii pentru preluarea clubului de fotbal Gaz Metan Medias, Liga 1.Simon Maurer este un sas, nascut intr-un sat aproape de Sighisoara, de aici si legatura cu aceasta zona a tarii. A plecat in Germania la 16 ani si s-a intors in Romania pentru a face sute de milioane de euro din constructia de blocuri. Maurer are proiecte imobiliare in mai multe orase din tara si ... citeste toata stirea