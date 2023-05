Originala din Brasov, Isabelle Vladoiu locuieste de mai multi in Statele Unite ale Americii, insa povestea ei nu este cea a unui roman plecat in strainatate pentru a supravietui. Chiar daca are numai 30 de ani, ea este specialista in drepturile omului la nivel international si fondatoarea US Institute of Diplomacy and Human Rights. Locuieste in America, la Washington, si de mai bine de 10 ani, lucrand in domeniul drepturilor omului, a pregatit mai mult de 15.000 de persoane in educatia privind ... citeste toata stirea