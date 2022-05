Singurul edificiu din Brasov care si-a pastrat aspectul original

Poarta Ecaterinei este unul dintre cele mai frumoase puncte turistice din oras, fiind o poarta catre vechiul Brasov. Aceasta a fost construita in anul 1559 pentru a permite accesul scheilor in cetate. Astazi, turnul portii renovat adaposteste expozitii periodice de arta si istorie.Cunoscuta in decursul veacurilor sub denumirea de "Porta Superior", "Porta Corpus Christl" sau "Porta Sancte Katherinae", obiectivul turistic a fost contruit pe fundatia fostei porti de lemn numita "Poarta Sfantului ... citeste toata stirea