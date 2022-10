Sinucigas la bord: Filmat si pus pe TikTok

Un tanar din Brasov s-a aruncat, aparent din senin, in fata unei masini. Momentul a fost surprins pe camera de bord a soferului care l-a evitat in ultimul moment. Soferul a reusit sa traga in ultima clipa de volan pentru a minimiza impactul. La sosirea autoritatilor, tanarul, care s-a ales cu rani superficiale, a incercat sa dea vina pe sofer. Doar ca imaginile surprinse de camera de bord a masinii i-au demontat varianta. Potrivit martorilor, cu doar cateva minute inainte de incident, acesta se ... citeste toata stirea