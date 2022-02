Soldati de 1.839 - 4.117 de lei pe luna: Cat se castiga acum in Armata Romana

Multi tineri care se gandesc sa aleaga o cariera in Armata Romaniei se intreaba care este salariul unui soldat. Ei bine, totul a fost facut public de Ministerul Apararii Nationale care a publicat recent grila de salarizare din Armata Romana, valabila pentru anul 2022. Astfel, am aflat ca cel mai bine platit este seful Statului Major General, care castiga o solda de functie de 10.880 de lei.Solda de soldatCei care vor sa aleaga o cariera militara, trebuie sa stie cam ce venituri are un ... citeste toata stirea