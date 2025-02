Sosoaca l-a laudat pe Ceausescu in Parlamentul European

Europarlamentara Diana Sosoaca l-a laudat pe Nicolae Ceausescu in timpul plenului Parlamentului European (PE) care a avut loc marti, 11 februarie, la Strasbourg.Pe fondul unor discutii despre crestinism, Sosoaca a atras atentia in Parlamentul European ca ea a fost sanctionata cand a adus o icoana in timpul unei reuniuni a plenului. "Vorbiti aici pentru prima data de crestini. Cand v-am ridicat icoana in plenul Parlamentului European, m-ati sanctionat. Cand am vorbit si am acuzat-o pe Ursula ... citește toată știrea