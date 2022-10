Sosoaca, Simion, si-un singur microfon

George Simion, liderul AUR, si Diana Sosoaca, senator si fosta membra AUR, s-au intalnit la protestul din Piata Victoriei (organizat duminica, 2 octombrie), ocazie cu care s-au acuzat reciproc de "confiscarea protestului".In momentul in care George Simion si protestatarii care il urmau au ajuns, din Piata Universitatii, in Piata Victoriei, s-au intalnit cu senatoarea Diana Sosoaca si cateva sute de sustinatori care protestau. La un moment dat, atat Simion, cat si Sosoaca vorbeau in acelasi ... citeste toata stirea