Sosoaca: "Toti barbatii si-ar dori o sotie ca mine"

Diana Sosoaca a vorbit recent despre viata ei personala. Aceasta a dezvaluit cum a fost cucerita de sotul ei si cine detine controlul in familie. Intrebata ce fel de sotie este, fosta deputata AUR a spus ca, in viziunea ei, este femeia pe care orice barbat si-ar dori-o alaturi, avand in vedere ca mare parte din timp este plecata."Cred ca toti barbatii si-ar dori o sotie ca mine pentru ca nu prea stau pe acasa si ar sta foarte linistiti, numai ca vad ca Silviu o cauta cu lumanarea, sta pe ... citeste toata stirea