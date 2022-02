Sotia lui Ilie Nastase vrea han la Bod: cel putin sase camere, cu semineu

Ioana Nastase vrea sa devina femeie de afaceri. Sotia lui Ilie Nastase s-a gandit la pasiunea ei cea mare si de acolo a pornit si ideea construirii unui han. Intr-un interviu pentru Playtech.ro, vedeta a oferit toate detaliile despre viitoarea ei afacere.Ioana Nastase nu mai are de gand sa astepte, investeste primii bani si spera ca la vara hanul ei sa fie gata. "Am vorbit si cu Ilie! Cred ca ma va sustine! Am plecat de la ideea unei cabanute, dar tocmai Ilie mi-a zis ceva de genul: Ce cabanuta, ... citeste toata stirea