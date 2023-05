Centrul Cultural "Reduta" Brasov prin Serviciul de Cultura Traditionala va invita la Spectacolul folcloric de teatru, muzica si joc: ,,Teatru in Poienita" in data de 22 mai 2023, la ora 19.00. Intrarea este libera!Un spectacol complex, guvernat de interdisciplinaritate, prin intermediul caruia publicul este invitat sa paseasca in atmosfera unui sat din Transilvania de la inceputul secolului al XX-lea, in locul in care se petrec toate evenimentele importante din sat - Carciuma ,, ... citeste toata stirea