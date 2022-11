Spectacol umanitar pentru mesterul popular Lucian Sirbu

Apel umanitar din partea Asociatiei "De la romani, penrtu romani" si Grupul Artizanat din Brasov. Un om de mare omenie, o persoana talentata in arta picturii pe lemn, de ale carui lucrari v-ati bucurat in diverse expozitii sau la targuri, un mester popular indragit si apreciat la nivelul orasului Brasov si nu numai, are nevoie de ajutorul nostru.Este vorba despre Lucian Sirbu, mester popular din comuna Bod, care trece prin momente dificile. Sufera de o forma de cancer, in zona sinusurilor, ... citeste toata stirea