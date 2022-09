Spectacolul ,,Contesa Maritza", in acest weekend, la Opera Brasov

Sambata, 24 septembrie 2022, de la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, va avea loc spectacolul cu opereta "Contesa Maritza" de Emmerich Kalman.Libretul, scris de Julius Brammer si Alfred Grunwald, se bazeaza pe "Romanul unui tanar sarac" de Octave Feuillet. Premiera mondiala a lucrarii a avut loc pe 24 februarie 1924 la Theater an der Wien din Viena.Una dintre cele mai celebre operete a fost montata, in varianta moderna, la Opera Brasov, in 2019, iar de la premiera, nu s-a mai putut juca in ... citeste toata stirea