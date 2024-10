Spectacolul Oamenii Dreptatii ajunge la Brasov cu povesti autentice, muzica, film si poezie

Pe 14 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Operei, se spun povesti despre experiente traite in profesii sau in viata de zi cu zi si ce cicatrici s-au adunat de la an la an.Scopul spectacolului este sa ofere publicului situatii reale, care sa creeze emotie, empatie si sa dea curajul celor din sala sa se implice in cazuri in care vad nedreptate: in comunitatile in care traiesc, la scoala, la birou, acasa.Urca pe scena din Brasov, intre altii, echipa Politica la Minut (Vlad Adamescu si Razvan ... citește toată știrea