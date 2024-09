Spectacolul "Povesti africane", pentru elevi din patru scoli din Brasov

Elevi din patru scoli din Brasov participa la un nou proiect cultural-educativ: Unitate in diversitate - Basme romanesti si africane.In cadrul proiectului cultural-educativ Unitate in diversitate - Basme romanesti si africane, aproape 300 de elevi din patru scoli din Brasov, vor urmari spectacolul "Povesti africane".Basmele sunt creatii literare care ilustreaza credintele puternic inradacinate in cultura si spiritualitatea unui popor. In ciuda diversitatii lor in plan geografic, pot fi ... citește toată știrea