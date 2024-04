Speriati de razboi si de cresterea preturilor

Pentru o treime dintre romani, cea mai importanta sursa de ingrijorare o reprezinta posibilitatea unui conflict/razboi in care sa fie implicata Romania, pe locul al doilea situandu-se cresterea preturilor, conform unui sondaj realizat de INSCOP."33% dintre romani sunt ingrijorati cel mai mult de posibilitatea unui conflict/razboi in care sa fie implicata Romania (comparativ cu 9,9% in mai 2014), in timp ce cresterea preturilor este mentionata de 28,6% (fata 24,5% in mai 2014). Inrautatirea ... citește toată știrea