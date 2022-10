SR-ul incearca a treia victorie la rand

Dupa doua victorii in deplasare, SR Brasov revine pe Stadionul Tineretului. Sambata, de la ora 15.00, baietii lui Florin Dirvareanu, Laurian Paun si Ioan Nagy incearca sa obtina al treilea succes consecutiv, in fata lui CS Paulesti, meci contand pentru etapa a saptea. "Galben-negrii" sunt pe patru, cu 9 puncte, iar prahovenii pe sase, cu 7 puncte.Tot cu o echipa prahoveana, dar in deplasare, joaca in acest weekend si Kids Tampa Brasov. Pe locul trei, cu 10 puncte, trupa lui Ciprian Anghel si ... citeste toata stirea