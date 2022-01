SRI: Romanii si-au instalat diverse aplicatii "secrete" pentru a scapa de COVID, dar si-au infectat telefoanele

Anton Rog, seful Centrului National Cyberint al Serviciului Roman de Informatii (SRI), a explicat, in cadrul podcastului TOP (ne)SECRET, ca romanii si-au infectat telefoanele, la inceputul pandemiei, dupa ce si-au instalat aplicatii din afara magaziunului autorizat."In pandemie, pai in pandemie, am oprit o serie de troieni bancari, inainte sa afecteze prea multi oameni. La inceputul pandemiei, din lipsa de cunoastere despre cat de rau ne afecteaza acest virus si boala aferenta, foarte multi ... citeste toata stirea