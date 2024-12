SS, statul lui Soros. Si-o neagra-alba din puscarie

Elena Udrea vorbeste intr-o postare pe Facebook despre existenta unui stat paralel in Romania, creat de miliardarul maghiar Soros, care influenteaza puternic politica tarii."Acest Stat Paralel care si-a luat avant odata cu aducerea Monicai Macovei in guvern in 2005, si care s-a bazat pe Justitie pentru eliminarea adversarilor sai ( asa cum au incercat cu Trump in SUA si incearca acum cu Calin Georgescu), m-a vazut permanent o piedica in stabilirea influentei totale asupra Presedintelui ... citește toată știrea