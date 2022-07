Stefan Dumitrescu, olimpicul international al Brasovului

Stefan Dumitrescu, elev al Colegiului National "Dr. Ioan Mesota", este singurul din Brasov, din acest an, care a adus o mediaie de la o olimpiada internationala. Stefan a obtinut medalia de bronz si premiul al II-lea la International Group, in cadrul Olimpiadei Internationale de Biologie, care a avut loc intre 10 si 18 iulie, in Erevan, Armenia. "A fost o experienta foarte interesanta, dat fiind faptul ca a fost prima olimpiada internationala desfasurata fizic, pentru mine. A fost solicitanta ... citeste toata stirea