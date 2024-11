"Stiti ce ii intereseaza pe oameni? Sa nu mai stea cu anii in instanta"

Intrebata cum ar aprecia activitatea institutiilor din justitie, Elena Lasconi, candidat la presedintia Romaniei, a afirmat: "Cred ca oamenii vor sa li se rezolve repede dosarele si sa stie ca li se face dreptate. Poate sunt nedreptati facute de institutiile statului, dar cand ajung in justitie vor sa se faca dreptate. Stiti ce ii intereseaza pe oameni? (..) Sa nu mai stai cu anii in instanta. Nu mai vreau sa vad oameni plangand in instanta".Lasconi a afirmat, public, ca, din postura de ... citește toată știrea