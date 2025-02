Subiectul zilei: Chilotii de pe DN 1, Predeal - Brasov

Un sofer a povestit pe Reddit cum, la intrarea in Brasov dinspre Predeal, coloana de masini care circula constant cu aproximativ 70 km/h a franat brusc pana la 30 km/h. Pe marginea drumului, pe partea stanga, o femeie in chiloti alerga relaxata. Soferii au reactionat instantaneu, reducand viteza si provocand o franare in lant.Utilizatorul a povestit pe Reddit: "Mica poveste: Eram pe DN1, la intrare in Brasov dinspre Predeal. Toata lumea mergea in coloana cu aproximativ 70 km/h, cand, dintr-o ... citește toată știrea