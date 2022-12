Suntem a 22-a bucatarie a lumii

Bucataria romaneasca ocupa un laudabil loc 22 intr-un clasament cu 95 de pozitii al tarilor cu cele mai gustoase preparate. Am depasit scoli culinare cu notorietate mai mare, precum Thailanda sau Liban, dar suntem in urma celor de la care ne-am inspirat direct: Turcia si Grecia.Portalul culinar Taste Atlas a plasat bucataria romaneasca pe locul 22 in lume, laudand-o pentru produse traditionale precum telemeaua de Ibanesti, cascavalul afumat, mamaliga sau ciorba de fasole in paine. Sunt ... citeste toata stirea