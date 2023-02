Tablou de 3 milioane de euro, semnat de artistul brasovean Gabriel Stan

Artistul brasovean Gabriel Stan a lucrat in lumea artei plastice inca din perioada comunista, incepand sa picteze la varsta de 17 ani. Atunci, a vrut sa-si expuna tablourile la Brasov, insa nu a reusit si a luat decizia ca toate lucrarile lui sa plece peste granita. Astfel, numele de "Gabriel Stan" a depasit frontierele Romaniei, incepand sa expuna pentru prima oara in Republica Federala Germania, in anul 1985. A fost observat rapid de "cine trebuie" si a inceput sa expuna si la New York. La ... citeste toata stirea