Mai multi brasoveni au postat pe retelele sociale imagini de pe Timpa si s-au plans de starea deplorabila in care au ajuns amenajarile de pe muntele simbol al Brasovului. O plaforma construita cu cativa ani in urma de un grup de studenti - e adevarat, fara documentele necesare - este un adevarat pericol pentru turisti.Multe dintre bancile de pe munte necesita reparatii, iar deseurile sunt aruncate peste tot. Fantana Cetatii Brasovia este si ea in paragina si acoperita de buruieni. Turistii se ... citeste toata stirea