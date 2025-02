"TanGo Nights of Buenos Aires", pe 2 martie, la Centrul Cultural Reduta

"TanGo Nights of Buenos Aires", editia a V-a, la Centrul Cultural Reduta.Distribuie daca iti place!"TanGo Nights of Buenos Aires", eveniment sustinut de Newsbv.ro, ajunge pe 2 martie, la Centrul Cultural Reduta.Centrul Cultural Reduta si Tango Brasov va invita duminica, 2 martie 2025, de la ora 19:00, la cea de-a V-a editie a spectacolului/concert de tango argentinian "TanGo Nights of Buenos Aires"."Bandonegro ... citește toată știrea