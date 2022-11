Tara europeana care propune un an de munca neplatita, in folosul statului

Presedintele german Frank-Walter Steinmeier s-a declarat in continuare in favoarea ideii unui an obligatoriu de munca in folosul comunitatii, in pofida criticilor pe care propunerea sa le-a generat. "Avem nevoie de noi modele in care sa putem aduce tineri si batrani in dialog si sa exersam convingerea ca trebuie sa fim prezenti si pentru ceilalti", a declarat Steinmeier pentru postul de stat ARD. Propunerea a fost determinata de convingerea sa ca societatea are nevoie de un sentiment reinnoit ... citeste toata stirea