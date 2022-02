Tatal lui Nicusor Dan a ramas singur in casa din Fagaras

Nicusor Dan (52 de ani) s-a nascut si a crescut in orasul Fagaras, acolo unde astazi mai traieste doar tatal lui, Grigore. Parintele primarului Capitalei are 83 de ani si a ramas singur acum 8 luni, cand i-a murit sotia.Ales primarul Capitalei in 2020, Nicusor Dan a preferat mereu sa vorbeasca foarte putin despre familia lui. Absolvent al liceului Radu Negru din Fagaras, Nicusor Dan a terminat apoi Matematica la Universitatea Bucuresti, dupa care si-a definitivat studiile in domeniu in Franta. ... citeste toata stirea