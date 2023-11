Bolt a anuntat lansarea serviciului Bolt Plus, un abonament lunar care ofera utilizatorilor beneficii, precum plafonarea pretului la orele de varf, cand tariful variaza in functie de cerere, timp mai mic de asteptare in preluarea comenzilor si acces prioritar la noi functionalitati in aplicatie. Abonamentul se afla in etapa de testare, costa 29,99 lei/luna si este dedicat celor care folosesc frecvent serviciul ... citeste toata stirea