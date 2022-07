Proiectului cultural "Teatru la voi acasa" se va desfasura in perioada iulie-septembrie in judetul Brasov."Teatru la voi acasa" aduce in premiera, spectacolul "Doamna Jekyll si Doamna Hyde", la Brasov, Feldioara si Codlea.Asociatia Teatrul Particular Brasov va invita luni, 18 iulie 2022, ora 19:00, la Centrul Cultural Reduta, la premiera spectacolului "Doamna Jekyll si Doamna Hyde".Piesa, ... citeste toata stirea