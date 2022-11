Telecabina "Capra Neagra", repusa in functiune

Telecabina "Capra Neagra" din Poiana Brasov a fost repusa in functiune sambata, 13 noiembrie. Instalatia intrase in lucrari de modernizare, care s-au derulat pe parcursul a 6 luni. "Nu mai erau piese de schimb pentru vechea instalatie, de aceea s-a luat in primul rand decizia modernizarii. Altfel, instalatia nu ar mai fi putut fi operata. S-a pus un sistem hidraulic modern de franare, sunt motoare electrice si tehnologie de top la nivel mondial. Acum, fuctioneaza cu 10 km la ora si se reduce si ... citeste toata stirea