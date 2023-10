O serie de solutii de mobilitate urbana pentru marile orase au fost prezentate in cadrul evenimentului Zilele Feroviare 2023, ce s-a desfasurat in Capitala. Cu aceasta ocazie, reprezentantii companiilor de transport local, producatori de material rulant si mediul academic si-au expus solutiile pentru imbunatatirea mobilitatii persoanelor in marile aglomerari urbane, dar si in transportul pe distante mari.O solutie mai putin uzitata, cel putin in Romania, de mobilitate urbana a fost prezentata ... citeste toata stirea