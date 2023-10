Autostrada Ploiesti - Brasov ar fi solutia pentru un trafic fluent spre munte, dar drumul ar putea fi gata abia in 17 ani. Doar durata contractului pentru studiul de fezabilitate si cel tehnic este de 5 ani."Nu au cum sa inceapa lucrarile mai devreme de 2027. Caietul de sarcini si licitatia, plus contestatiile la un asemena proiect dureaza 3 - 4 ani. Lucrarea in sine dureaza 5 - 6 ani, daca ne luam dupa ce se intampla la Autostrada Sibiu - Pitesti. Daca adaugam proverbialele intarzieri, ne ... citeste toata stirea