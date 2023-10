Iubeste Brasovul cu tot cu oamenii lui, iar frumusetea i se citeste si in suflet. Alexandra Porkolab s-a nascut in orasul de la poalele Tampei si aici si-a petrecut copilaria, hoinarind pe aleile de langa paduri si admirand natura. Si pentru ca iubeste miscarea, inca de la 9 ani a practicat handbalul."Am inceput la Dinamo Brasov si am terminat la 20 de ani in Diviza A la Activ Ploiesti. Am jucat inter stang si centru", marturiseste Alexandra Porkolab.Viata a dus-o si pe calea modelingului, ... citeste toata stirea