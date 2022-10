"Testul nuclear din Marea Neagra" de ziua lui Vladimir Putin: ce spune ministrul Vasile

Ministrul roman al Apararii, Vasile Dincu, a comentat perspectiva, evocata de mai multi analisti, a unui test nuclear al Rusiei in Marea Neagra.Dincu a citat un diplomat rus, care a mentionat ca Moscova nu are interesul de a provoca statele Aliantei Nord-Atlantice."In acest moment, nu exista date care sa ne conduca la ideea ca s-ar putea face un test nuclear in Marea Neagra. Aproape ca nu are sens, chiar daca sunt analisti care spun ca un astfel de test ar trebui sa se faca undeva pentru a ... citeste toata stirea