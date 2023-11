Craciunul bate la usa si curand ne vom ghemui in fata televizorului ca sa ne uitam la filme de sarbatoare. Exista o mare probabilitate sa vedem o multime de scene filmate in tara noastra. Nu multa lume stie ca Romania este un loc popular pentru filmarea clasicelor filme de Craciun, scrie The Sun.Printre productiile care au valorificat peisajele impresionante pe care le ofera Romania se numara seria "Christmas Prince" de la Netflix, din care s-au produs trei filme.Si Hallmark a folosit ... citeste toata stirea