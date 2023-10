Pasionatii de literatura si artele vizuale science-fiction & fantasy (SF&F) romanesti sunt asteptati in perioada 5 - 8 octombrie la Festivalului National AntareSFest Brasov, ce a ajuns la a VII-a editie. Evenimentul se va desfasura in cea mai mare parte la Biblioteca Judeteana "George Baritiu" Brasov, insa, in prima zi a festivalului, discutiile vor fi purtate in sala festiva Modarom.Detaliile despre acest festival au fost prezentate marti, 3 octombrie, intr-o conferinta de presa ce s-a ... citeste toata stirea