Vandut in 2021 prin licitatie publica, in urma unei proceduri de insolventa, Hotelul Rina Tirol din Poiana Brasov ar urma sa intre intr-un proces de restaurare. Noii proprietari, firma Green Mile Capital din Bucuresti, intre proprietarii careia se regaseste si actionarul FC Rapid, Victor Angelescu, au inceput procedurile de autorizare a lucrarilor. Documentatia tehnica a fost depusa acum pentru obtinerea avizului de mediu. Potrivit acesteia, investitiile in reabilitarea unitatii de cazare se ... citeste toata stirea